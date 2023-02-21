Отрезной Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОтрезной Алексей

Отрезной Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Отрезная Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Отрезная Анна Юрьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Отрезной Кирилл Алексеевич

Мать ребёнка: Отрезная Анна Юрьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Отрезная Анна Юрьевна

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