Григорий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1704
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704
Отец: Василий Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.09.1731
Сын: Петр Григорьевич
Мать ребёнка: Анисия Никифоровна
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Мавра Григорьевна
Мать ребёнка: Анисия Никифоровна
Рождение ребёнка
1735
Сын: Григорий Григорьевич
Мать ребёнка: Анисия Никифоровна
Рождение ребёнка
1736
Сын: Степан Григорьевич
Мать ребёнка: Анисия Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисия Никифоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно