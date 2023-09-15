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Григорий Васильевич

Место рождения

Посохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1704

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704

Отец: Василий Иванович

Мать: не указана

Посохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.09.1731

Сын: Петр Григорьевич

Мать ребёнка: Анисия Никифоровна

Посохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1732

Дочь: Мавра Григорьевна

Мать ребёнка: Анисия Никифоровна

Посохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1735

Сын: Григорий Григорьевич

Мать ребёнка: Анисия Никифоровна

Посохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1736

Сын: Степан Григорьевич

Мать ребёнка: Анисия Никифоровна

Посохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисия Никифоровна

Место жительства
Неизвестно
Посохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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