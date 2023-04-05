Федякова (Крыласова) Ирина Евфимиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федякова (Крыласова) Ирина Евфимиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1895 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.11.1913

Муж: Федяков Иван Сергеев

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 6 ноября 1913г Жених: деревни Поддубровки крестьянин Иоанн Сергиев Федяков, православный, первым браком, 18 лет Невеста: деревни Шуртанской выселки крестьянская дочь девица Ирина Евфимиева... Показать все
Рождение ребёнка
23.10.1914

Сын: Федяков Нестор Иванов

Отец ребёнка: Федяков Иван Сергеев

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 23-24 октября 1914г Нестор Родители: деревни Поддубровки крестьянин Иоанн Сергиев Федяков и законная его жена Ирина Евфимиева, оба православные Восприемники: брат Иоанну Александр и мать Х... Показать все
Смерть
Неизвестно
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