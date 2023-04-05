Федякова (Крыласова) Ирина Евфимиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.11.1913
Муж: Федяков Иван Сергеев
ГАСО ф6 о17 6 ноября 1913г Жених: деревни Поддубровки крестьянин Иоанн Сергиев Федяков, православный, первым браком, 18 лет Невеста: деревни Шуртанской выселки крестьянская дочь девица Ирина Евфимиева... Показать все
Рождение ребёнка
23.10.1914
Отец ребёнка: Федяков Иван Сергеев
ГАСО ф6 о17 23-24 октября 1914г Нестор Родители: деревни Поддубровки крестьянин Иоанн Сергиев Федяков и законная его жена Ирина Евфимиева, оба православные Восприемники: брат Иоанну Александр и мать Х... Показать все
Смерть
Неизвестно