Кобозева (Кобозева) Анна Руслановна
Место рожденияМосква
Дата рождения08.06.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1952
Отец: Кобозев Руслан Андреевич
Мать: Кобозева Блона Яковлевна
Москва
Рождение ребёнка
21.06.1986
Сын: Костенко Александр Владимирович
Отец ребёнка: не указан
Москва
Рождение ребёнка
25.01.1989
Дочь: Веселовская Анна Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан