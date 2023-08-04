Кобозева (Кобозева) Анна Руслановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобозева (Кобозева) Анна Руслановна

Место рождения

Москва

Дата рождения

08.06.1952

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1952

Отец: Кобозев Руслан Андреевич

Мать: Кобозева Блона Яковлевна

Москва
Рождение ребёнка
21.06.1986

Сын: Костенко Александр Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Москва
Рождение ребёнка
25.01.1989

Дочь: Веселовская Анна Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костенко Владимир Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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