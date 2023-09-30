Будкин Анатолий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Будкин Анатолий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Будкин Павел Николаевич

Мать: Будкина Галина Мироновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Будкин Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Будкина Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Будкина Марина Анатольевна

Мать ребёнка: Будкина Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Будкина Нина

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