Будкин Анатолий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Будкин Павел Николаевич
Мать: Будкина Галина Мироновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Будкин Александр Анатольевич
Мать ребёнка: Будкина Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Будкина Марина Анатольевна
Мать ребёнка: Будкина Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Будкина Нина