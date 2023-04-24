Чернова Екатерина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1929
Сын: Чернов Аркадий Владимирович
Отец ребёнка: Чернов Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернов Зоя Владимировна
Отец ребёнка: Чернов Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернов Анатолий Владимирови
Отец ребёнка: Чернов Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернов Викентий Владимирович
Отец ребёнка: Чернов Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернова Вива Владимировна
Отец ребёнка: Чернов Владимир Николаевич
Смерть
Неизвестно