Чернова Екатерина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернова Екатерина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1929

Сын: Чернов Аркадий Владимирович

Отец ребёнка: Чернов Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернов Зоя Владимировна

Отец ребёнка: Чернов Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернов Анатолий Владимирови

Отец ребёнка: Чернов Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернов Викентий Владимирович

Отец ребёнка: Чернов Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернова Вива Владимировна

Отец ребёнка: Чернов Владимир Николаевич

Смерть
Неизвестно
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