Комарова (Рюмина) Ирина Александровна
Место рождения
Дата рождения21.06.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.04.1982
Сын: Комаров Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Комаров Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
23.07.1985
Дочь: Мишенькина Анна Васильевна
Отец ребёнка: Комаров Василий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно