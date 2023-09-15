Комарова (Рюмина) Ирина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комарова (Рюмина) Ирина Александровна

Место рождения

Пески, Целинный муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

21.06.1961

Пол

Женский

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Пески, Целинный муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
30.04.1982

Сын: Комаров Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Комаров Василий Алексеевич

Косолапово, Целинный муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
23.07.1985

Дочь: Мишенькина Анна Васильевна

Отец ребёнка: Комаров Василий Алексеевич

Косолапово, Целинный муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комаров Василий Алексеевич

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