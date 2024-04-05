Bielecki Bogdan 15.03.1954 — найти родственников по фамилии на Familio
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Bielecki Bogdan

Место рождения

Wola Kałuska/Mrozy

Дата рождения

15.03.1954

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

1935 г.р.

Жена

1952 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1954

Отец: Bielecki Henryk

Мать: Bielecka (Wójcik) Stanisława

Wola Kałuska/Mrozy
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
21.08.1982

Жена: Bielecka (Kublicka) Jadwiga Teresa

Gdańsk
Рождение ребёнка
18.01.1984

Сын: Bielecki Grzegorz

Мать ребёнка: Bielecka (Kublicka) Jadwiga Teresa

Gdańsk
Рождение ребёнка
26.03.1986

Дочь: (Bielecka) Dorota

Мать ребёнка: Bielecka (Kublicka) Jadwiga Teresa

Warszawa

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