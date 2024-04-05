Bielecki Bogdan
Место рожденияWola Kałuska/Mrozy
Дата рождения15.03.1954
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1954
Отец: Bielecki Henryk
Wola Kałuska/Mrozy
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
21.08.1982
Gdańsk
Рождение ребёнка
18.01.1984
Сын: Bielecki Grzegorz
Мать ребёнка: Bielecka (Kublicka) Jadwiga Teresa
Gdańsk
Рождение ребёнка
26.03.1986
Дочь: (Bielecka) Dorota
Мать ребёнка: Bielecka (Kublicka) Jadwiga Teresa
Warszawa