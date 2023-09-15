Моисеева (Шемякина) Ольга Александровна
Место рождения
Дата рождения1922
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: Тропин Александр Акакиевич
Мать: скрыто настройками приватности
Военная служба
С ?.07.1942
РККА (Рабоче-крестьянская Красная армия). Красноармеец и сапер дорожно-строительного взвода батальона в 76 одсб 21 А (отдельный дорожно-строительный батальон).
Военная награда
22.12.1942
Медаль «За оборону Ленинграда» Ефрейтор 300 орабр (отдельная рабочая рота). Приказ подразделения №: 598/ОТЧ от: 18.08.1943 Издан: 300 орабр
Военная награда
08.07.1944
Медаль «За боевые заслуги» Сапер дорожно-строительного взвода 2-й дорожно-строительной роты 76 отдельного дорожно-строительного батальона. Фронтовой приказ №:158/н От: 10.07.1944 Издан: ВС 21 А Арх... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Моисеев Александр Егорович
Отец ребёнка: Моисеев Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Моисеев Егор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Моисеев Егор
Вступление в партию
Неизвестно
ВЛКСМ (Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодёжи).
Смерть
Неизвестно