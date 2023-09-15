Моисеева (Шемякина) Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисеева (Шемякина) Ольга Александровна

Место рождения

Аксентьево, Никольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Тропин Александр Акакиевич

Мать: скрыто настройками приватности

Аксентьево, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Военная служба
С ?.07.1942
РККА (Рабоче-крестьянская Красная армия). Красноармеец и сапер дорожно-строительного взвода батальона в 76 одсб 21 А (отдельный дорожно-строительный батальон).
Военная награда
22.12.1942
Медаль «За оборону Ленинграда» Ефрейтор 300 орабр (отдельная рабочая рота). Приказ подразделения №: 598/ОТЧ от: 18.08.1943 Издан: 300 орабр
Военная награда
08.07.1944
Медаль «За боевые заслуги» Сапер дорожно-строительного взвода 2-й дорожно-строительной роты 76 отдельного дорожно-строительного батальона. Фронтовой приказ №:158/н От: 10.07.1944 Издан: ВС 21 А Арх... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Моисеев Александр Егорович

Отец ребёнка: Моисеев Егор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Моисеев Валерий Егорович

Отец ребёнка: Моисеев Егор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моисеев Егор

Вступление в партию
Неизвестно
ВЛКСМ (Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодёжи).
Смерть
Неизвестно
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