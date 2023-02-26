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Теряник-Кравцова Вера Денисовна
Теряник-Кравцова Вера Денисовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1926
Дата смерти
2015
Пол
Женский
Отец
Теряник Денис
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ВГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец:
Теряник Денис
Мать: не указана
Смерть
2015
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