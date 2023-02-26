Теряник-Кравцова Вера Денисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Теряник-Кравцова Вера Денисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

2015

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Теряник Денис

Мать: не указана

Смерть
2015
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