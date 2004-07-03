Домаренко (Иванцова) Надежда Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДомаренко (Иванцова) Надежда Владимировна

Домаренко (Иванцова) Надежда Владимировна

Место рождения

Донецкая область Никитовский район Шахты 4-5

Дата рождения

07.08.1952

Дата смерти

03.07.2004

Пол

Женский

Отец

1926 г.р.

Мать

1929 г.р.

Муж

1948 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1952

Отец: Домаренко Владимир Васильевич

Мать: Болдуева Людмила Федосовна / Федосеевна (СР)

Донецкая область Никитовский район Шахты 4-5
Рождение ребёнка
11.08.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванцов Валерий Иванович

Рождение ребёнка
21.12.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванцов Валерий Иванович

Рождение ребёнка
27.05.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванцов Валерий Иванович

Рождение ребёнка
18.02.2023

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванцов Валерий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванцов Валерий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Московская Область, Шатура Город, Город Шатура, Село Середниково, Улица Борзова
Смерть
03.07.2004
Московская область Шатурский район село Середниково
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close