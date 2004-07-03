Домаренко (Иванцова) Надежда Владимировна
Место рожденияДонецкая область Никитовский район Шахты 4-5
Дата рождения07.08.1952
Дата смерти03.07.2004
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1952
Донецкая область Никитовский район Шахты 4-5
Рождение ребёнка
11.08.1979
Рождение ребёнка
21.12.1983
Рождение ребёнка
27.05.1987
Рождение ребёнка
18.02.2023
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Московская Область, Шатура Город, Город Шатура, Село Середниково, Улица Борзова
Смерть
03.07.2004
Московская область Шатурский район село Середниково