Богомолова (Толкачева) Дарья Михайловна
Место рождения
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Прудникова Анисья Ивановна
Отец ребёнка: Богомолов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Федосья Ивановна
Отец ребёнка: Богомолов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Богомолов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Богомолов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Богомолов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Богомолов Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно