Богомолова (Толкачева) Дарья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богомолова (Толкачева) Дарья Михайловна

Место рождения

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Толкачев Михаил Гаврилович

Мать: Толкачева Ирина Ивановна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Прудникова Анисья Ивановна

Отец ребёнка: Богомолов Иван Иванович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Федосья Ивановна

Отец ребёнка: Богомолов Иван Иванович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Богомолов Иван Иванович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Богомолов Иван Иванович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Богомолов Иван Иванович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Богомолов Иван Иванович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богомолов Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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