Хорошавцева-Копылова Галина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавцева-Копылова Галина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.07.1971

Сын: Хорошавцева-Уткина Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Хорошавцев Николай Николаевич

Рождение ребёнка
10.12.1975

Дочь: Хорошавцева Елена Николаевна

Отец ребёнка: Хорошавцев Николай Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорошавцев Николай Николаевич

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