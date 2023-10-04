Хорошавцева-Копылова Галина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.07.1971
Сын: Хорошавцева-Уткина Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Хорошавцев Николай Николаевич
Рождение ребёнка
10.12.1975
Дочь: Хорошавцева Елена Николаевна
Отец ребёнка: Хорошавцев Николай Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно