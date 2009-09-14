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Кузьменко Софья Александровна
Кузьменко Софья Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.09.2009
Пол
Женский
Отец
Кузьменко Александр Алексеевич
1981 г.р.
Мать
Долгих Евгения Александровна
1985 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.2009
Отец:
Кузьменко Александр Алексеевич
Мать:
Долгих Евгения Александровна
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