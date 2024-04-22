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Попов Козма Иванович

Место рождения

Мошкино, Лебяжский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1740

Дата смерти

1810

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740

Отец: Попов Иван Федорович

Мать: Попова Дария Константиновна

Мошкино, Лебяжский муниципальный район, Кировская область
РГАДА Ф.350 Оп.2 Д.1166, Д1166, лл.267-268. 1762 год (5-22?) ЦГАКО Фонд 176 опись 2 дело 357, л.33 6 РС о казённых поселянах и новокрещённых черемисах и ясашных крестьянах Лажской и Кукнурской волостя... Показать все
Бракосочетание
До 1762

Жена: Попова Агрофена Панкратовна

РГАДА Ф.350 Оп.2 Д.1166, Д1166, лл.267-268. 1762 год (20 лет, взятая Тренькиной сотни из починка Отары ясашная крестьянская дочь).
Место жительства
Около 1762
Мошкино, Лебяжский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Попов Иона Козмин

Мать ребёнка: Попова Агрофена Панкратовна

Мошкино, Лебяжский муниципальный район, Кировская область
ЦГАКО Фонд 176 опись 2 дело 357, л.44 6 РС 1811 г. (45 л.) Переселился в Изразирово после 1795 года. ЦГАКО Ф.176 Оп. 2 Д.627, лл.88об.-90; 7РС Лажской вол. Уржумской округи 1816г. (45-49 л.)
Смерть
1810
Мошкино, Лебяжский муниципальный район, Кировская область
ЦГАКО Фонд 176 опись 2 дело 357, л.33 6 РС о казённых поселянах и новокрещённых черемисах и ясашных крестьянах Лажской и Кукнурской волостях Уржумского уезда за 1811 г. (55 л.- умер 1810 г.)
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