Попов Козма Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1740
Дата смерти1810
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1740
Отец: Попов Иван Федорович
РГАДА Ф.350 Оп.2 Д.1166, Д1166, лл.267-268. 1762 год (5-22?) ЦГАКО Фонд 176 опись 2 дело 357, л.33 6 РС о казённых поселянах и новокрещённых черемисах и ясашных крестьянах Лажской и Кукнурской волостя... Показать все
Бракосочетание
До 1762
РГАДА Ф.350 Оп.2 Д.1166, Д1166, лл.267-268. 1762 год (20 лет, взятая Тренькиной сотни из починка Отары ясашная крестьянская дочь).
Место жительства
Около 1762
Рождение ребёнка
Около 1766
Сын: Попов Иона Козмин
Мать ребёнка: Попова Агрофена Панкратовна
ЦГАКО Фонд 176 опись 2 дело 357, л.44 6 РС 1811 г. (45 л.) Переселился в Изразирово после 1795 года. ЦГАКО Ф.176 Оп. 2 Д.627, лл.88об.-90; 7РС Лажской вол. Уржумской округи 1816г. (45-49 л.)
Смерть
1810
ЦГАКО Фонд 176 опись 2 дело 357, л.33 6 РС о казённых поселянах и новокрещённых черемисах и ясашных крестьянах Лажской и Кукнурской волостях Уржумского уезда за 1811 г. (55 л.- умер 1810 г.)