Аулова Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАулова Евдокия Ивановна

Аулова Евдокия Ивановна

Место рождения

Село Верх-Кучук Шелаболинский район Алтайский край

Дата рождения

1931

Дата смерти

06.02.1977

Пол

Женский

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Аулов Иван

Мать: скрыто настройками приватности

Село Верх-Кучук Шелаболинский район Алтайский край
Рождение ребёнка
16.04.1954

Дочь: Аулова Ирина Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Село Верх-Кучук Шелаболинский район Алтайский край
Смерть
06.02.1977
Село Власиха Павловский район Алтайский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close