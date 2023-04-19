Аулова Евдокия Ивановна
Место рожденияСело Верх-Кучук Шелаболинский район Алтайский край
Дата рождения1931
Дата смерти06.02.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец: Аулов Иван
Мать: скрыто настройками приватности
Село Верх-Кучук Шелаболинский район Алтайский край
Рождение ребёнка
16.04.1954
Дочь: Аулова Ирина Васильевна
Отец ребёнка: не указан
Село Верх-Кучук Шелаболинский район Алтайский край
Смерть
06.02.1977
Село Власиха Павловский район Алтайский край