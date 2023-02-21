Григорий Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорий Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1692

Дата смерти

До 1745

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692

Отец: Филипп

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Болшнево, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
До 1745
Болшнево, Константиновская волость, Бежецкий уезд
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