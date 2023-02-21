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Григорий Филиппович
Григорий Филиппович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1692
Дата смерти
До 1745
Пол
Мужской
Отец
Филипп
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
NL
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692
Отец:
Филипп
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Болшнево
, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
До 1745
Болшнево
, Константиновская волость, Бежецкий уезд
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