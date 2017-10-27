Коробов Михаил Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробов Михаил Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.11.1959

Дата смерти

27.10.2017

Пол

Мужской

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1959

Отец: Коробов Алексей

Мать: Калинина Марфа Федоровна

Рождение ребёнка
25.07.1982

Дочь: Коробова Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Басаргина Алла Генадевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коробов Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Басаргина Алла Генадевна

Смерть
27.10.2017
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