Коробов Михаил Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.11.1959
Дата смерти27.10.2017
ПолМужской
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1959
Отец: Коробов Алексей
Мать: Калинина Марфа Федоровна
Рождение ребёнка
25.07.1982
Дочь: Коробова Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Басаргина Алла Генадевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коробов Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Басаргина Алла Генадевна
Смерть
27.10.2017