Поливанов КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ 1738 — найти родственников по фамилии на Familio

Поливанов КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

мужской, родился 1738

умер 1812

Отец
Поливанов МИХАИЛ ИВАНОВИЧОколо 1700 г.р.
Мать
Поливанова АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНАОколо 1710 г.р.
Супруги
(Кочукова) АГРАФЕНА СТЕПАНОВНАОколо 1755 г.р.
Дети
Поливанов НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧОколо 1780 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Поливанов МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

Мать: Поливанова АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Кочукова) АГРАФЕНА СТЕПАНОВНА

Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Поливанов НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ

Мать ребёнка: (Кочукова) АГРАФЕНА СТЕПАНОВНА

Смерть
1812

Мы используем куки для улучшения работы сайта.