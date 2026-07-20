Поливанов КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ
мужской, родился 1738
умер 1812
ОтецПоливанов МИХАИЛ ИВАНОВИЧОколо 1700 г.р.
МатьПоливанова АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНАОколо 1710 г.р.
Супруги
(Кочукова) АГРАФЕНА СТЕПАНОВНАОколо 1755 г.р.
Дети
Поливанов НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧОколо 1780 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Поливанов НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
Мать ребёнка: (Кочукова) АГРАФЕНА СТЕПАНОВНА
Смерть
1812