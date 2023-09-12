Баталова Степанида Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баталова Степанида Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1889

Дата смерти

07.01.1971

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Павлова Аграфена Яковлевна

Отец ребёнка: Баталов Яков Тимофеевич

Рождение ребёнка
24.04.1919

Сын: Баталов Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Баталов Яков Тимофеевич

Рождение ребёнка
11.01.1929

Дочь: Матвеева Нина Яковлевна

Отец ребёнка: Баталов Яков Тимофеевич

Рождение ребёнка
04.11.1936

Дочь: Баталова Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Баталов Яков Тимофеевич

Смерть
07.01.1971
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