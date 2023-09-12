Баталова Степанида Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.11.1889
Дата смерти07.01.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Павлова Аграфена Яковлевна
Отец ребёнка: Баталов Яков Тимофеевич
Рождение ребёнка
24.04.1919
Сын: Баталов Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Баталов Яков Тимофеевич
Рождение ребёнка
11.01.1929
Дочь: Матвеева Нина Яковлевна
Отец ребёнка: Баталов Яков Тимофеевич
Рождение ребёнка
04.11.1936
Дочь: Баталова Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Баталов Яков Тимофеевич
Смерть
07.01.1971