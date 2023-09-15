Уваров Михаил Трифанович
Место рождения
Дата рождения19.04.1919
Дата смерти16.04.1993
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1919
Отец: Уваров Трифан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.11.1953
Дочь: Тищенко Нина Михайловна
Мать ребёнка: Уварова Ольга Абрамовна
Летняя Ставка, Туркменский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Уварова Ольга Абрамовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Уварова Любовь Михайловна
Мать ребёнка: Уварова Ольга Абрамовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Уварова Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Уварова Ольга Абрамовна
Смерть
16.04.1993