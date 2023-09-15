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Уваров Михаил Трифанович

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Место рождения

Камбулат, Туркменский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

19.04.1919

Дата смерти

16.04.1993

Пол

Мужской

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1919

Отец: Уваров Трифан

Мать: не указана

Камбулат, Туркменский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
19.11.1953

Дочь: Тищенко Нина Михайловна

Мать ребёнка: Уварова Ольга Абрамовна

Летняя Ставка, Туркменский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уварова Ольга Абрамовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Уварова Любовь Михайловна

Мать ребёнка: Уварова Ольга Абрамовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Уварова Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Уварова Ольга Абрамовна

Смерть
16.04.1993
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