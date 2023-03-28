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Лукьянчиков Евгений Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1960

Отец: Лукьянчиков Николай Егорович

Мать: Лукьянчикова Ефросиния (Проня?) Михайловна

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