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Лукьянчиков Евгений Николаевич
Лукьянчиков Евгений Николаевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.01.1960
Пол
Мужской
Отец
Лукьянчиков Николай Егорович
1935 г.р.
Мать
Лукьянчикова Ефросиния (Проня?) Михайловна
1939 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1960
Отец:
Лукьянчиков Николай Егорович
Мать:
Лукьянчикова Ефросиния (Проня?) Михайловна
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