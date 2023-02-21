Алимова Анисия Изотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алимова Анисия Изотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Сын: Алимов Елисей Кириллович

Отец ребёнка: Алимов Кирилл Алимпиевич

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Алимов Лукьян Кириллович

Отец ребёнка: Алимов Кирилл Алимпиевич

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Синяева Екатерина Кирилловна

Отец ребёнка: Алимов Кирилл Алимпиевич

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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