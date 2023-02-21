Алимова Анисия Изотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Алимов Кирилл Алимпиевич
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Алимов Кирилл Алимпиевич
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Синяева Екатерина Кирилловна
Отец ребёнка: Алимов Кирилл Алимпиевич
Смерть
Неизвестно