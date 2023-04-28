Мещерякова (Быкова) Полина Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Быков Илья Ефимович
Мать: Быкова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мещерякова Нина Михайловна
Отец ребёнка: Мещеряков Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мещерякова Аля Михайловна
Отец ребёнка: Мещеряков Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мещеряков Иван Михайлович
Отец ребёнка: Мещеряков Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мещеряков Михаил
Смерть
Неизвестно