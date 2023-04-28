Мещерякова (Быкова) Полина Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мещерякова (Быкова) Полина Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Быков Илья Ефимович

Мать: Быкова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мещерякова Нина Михайловна

Отец ребёнка: Мещеряков Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мещерякова Аля Михайловна

Отец ребёнка: Мещеряков Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мещеряков Иван Михайлович

Отец ребёнка: Мещеряков Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мещеряков Михаил

Смерть
Неизвестно
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