Петров Александр Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетров Александр Евгеньевич

Петров Александр Евгеньевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1972

Дата смерти

31.01.2007

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1972

Отец: Петров Евгений

Мать: Майорова Таисия Алексеевна

Бракосочетание
18.02.2000

Жена: Петрова Татьяна Владимировна

Рождение ребёнка
25.11.2005

Сын: Петров Владимир Александрович

Мать ребёнка: Петрова Татьяна Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова Елена Алксандровна

Мать ребёнка: Петрова Татьяна Владимировна

Смерть
31.01.2007
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close