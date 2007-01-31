Петров Александр Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.1972
Дата смерти31.01.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1972
Отец: Петров Евгений
Бракосочетание
18.02.2000
Рождение ребёнка
25.11.2005
Сын: Петров Владимир Александрович
Мать ребёнка: Петрова Татьяна Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова Елена Алксандровна
Мать ребёнка: Петрова Татьяна Владимировна
Смерть
31.01.2007