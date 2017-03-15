Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.2017

Пол

Мужской

Отец

1983 г.р.

Мать

1900 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.2017

Отец: Несветаев Сергей

Мать: Несветаева Ольга Валерьевна

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