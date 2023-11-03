Шубина Пелагия Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шубина Пелагия Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.12.1843

Сын: Шубин Игнатий Тихонов

Отец ребёнка: Шубин Тихон Сергеев

Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Чуклина 1, Гладилова 2 Феофания Тихонова

Отец ребёнка: Шубин Тихон Сергеев

Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Шубин Егор Тихонов

Отец ребёнка: Шубин Тихон Сергеев

Рождение ребёнка
24.10.1862

Сын: Шубин Яков Тихонов

Отец ребёнка: Шубин Тихон Сергеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шубин Михаил Тихонов

Отец ребёнка: Шубин Тихон Сергеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шубин Тихон Сергеев

Смерть
Неизвестно
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