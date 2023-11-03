Шубина Пелагия Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.12.1843
Отец ребёнка: Шубин Тихон Сергеев
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Чуклина 1, Гладилова 2 Феофания Тихонова
Отец ребёнка: Шубин Тихон Сергеев
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Шубин Егор Тихонов
Отец ребёнка: Шубин Тихон Сергеев
Рождение ребёнка
24.10.1862
Сын: Шубин Яков Тихонов
Отец ребёнка: Шубин Тихон Сергеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шубин Михаил Тихонов
Отец ребёнка: Шубин Тихон Сергеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шубин Тихон Сергеев
Смерть
Неизвестно