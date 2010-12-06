Савченко (Шмидт) Марика Гербертовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савченко (Шмидт) Марика Гербертовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1950

Дата смерти

06.12.2010

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1950

Отец: Шмидт Герберт

Мать: Шмидт Эмма

Рождение ребёнка
12.06.1989

Сын: Савченко Антон Анатольевич

Отец ребёнка: Савченко Анатолий Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лариса

Отец ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савченко Анатолий Антонович

Смерть
06.12.2010
Похороны
Неизвестно
Талгар, Талгарский район, Алматинская область
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