Савченко (Шмидт) Марика Гербертовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1950
Дата смерти06.12.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1950
Отец: Шмидт Герберт
Мать: Шмидт Эмма
Рождение ребёнка
12.06.1989
Сын: Савченко Антон Анатольевич
Отец ребёнка: Савченко Анатолий Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.12.2010
Похороны
Неизвестно
Талгар, Талгарский район, Алматинская область