Полухин Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолухин Сергей Николаевич

Полухин Сергей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.09.1952

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.06.1980

Дочь: Гришина Елена Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.08.1988

Сын: Полухин Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close