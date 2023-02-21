Полухин Сергей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.09.1952
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.06.1980
Дочь: Гришина Елена Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.08.1988
Сын: Полухин Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности