Буланов Георгий Иванович
Место рождения
Дата рождения20.04.1913
Дата смерти24.04.1982
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1913
Отец: Буланов Иван Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Буланова-Минаева Нина Георгиевна
Мать ребёнка: Буланова-Платнова Любовь Матвеевна
Рождение ребёнка
22.02.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Буланова-Платнова Любовь Матвеевна
Смерть
24.04.1982
Умер в Москве, похоронили в Митино