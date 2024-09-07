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Буланов Георгий Иванович

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Место рождения

Стрешнево, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

20.04.1913

Дата смерти

24.04.1982

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

БЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1913

Отец: Буланов Иван Васильевич

Мать: не указана

Стрешнево, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Буланова-Минаева Нина Георгиевна

Мать ребёнка: Буланова-Платнова Любовь Матвеевна

Рождение ребёнка
22.02.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Буланова-Платнова Любовь Матвеевна

Смерть
24.04.1982
Умер в Москве, похоронили в Митино

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