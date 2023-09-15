Савиных Степан Пантелеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Савиных Пантелей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1673
Сын: Савиных Андрей Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1675
Сын: Савиных Василий Степанович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
До 1702
Смерть
Неизвестно