Савиных Степан Пантелеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савиных Степан Пантелеевич

Место рождения

Бушмаки, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Савиных Пантелей

Мать: не указана

Бушмаки, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1673

Сын: Савиных Андрей Степанович

Мать ребёнка: не указана

Бушмаки, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1675

Сын: Савиных Василий Степанович

Мать ребёнка: не указана

Бушмаки, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
До 1702
Бушмаки, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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