Иван Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1731

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1729 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: не указан

Мать: не указана

Иван Алексеевич (1731 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Дьячок села Пилатиков Романов-Борисоглебского уезда1 . Жена его Анна Дмитриевна (1729-?), дочь священника Дмитрия Афанасьевича. ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Дмитриева

Работа или профессия
Неизвестно
дьячок
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Анисья Иванова

Мать ребёнка: Анна Дмитриева

Смерть
Неизвестно

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