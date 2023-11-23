Иван Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1731
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: не указан
Мать: не указана
Иван Алексеевич (1731 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Дьячок села Пилатиков Романов-Борисоглебского уезда1 . Жена его Анна Дмитриевна (1729-?), дочь священника Дмитрия Афанасьевича. ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Дмитриева
Работа или профессия
Неизвестно
дьячок
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Анисья Иванова
Мать ребёнка: Анна Дмитриева
Смерть
Неизвестно