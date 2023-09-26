Осин (Osin) Александр Степанович (Aleksandr Stepanovich)
Место рожденияДавыдово, Вологодская область, Россия
Дата рожденияМежду 1903 и 1912
Дата смерти23.02.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1903 и 1912
Отец: Осин Степан
Мать: не указана
Давыдово, Вологодская область, Россия
Рождение ребёнка
11.04.1937
Сын: Осин Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Осина Валентина Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.02.1942
Похороны
Неизвестно
Шишиморово, Старорусский муниципальный район, Новгородская область