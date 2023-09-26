Осин (Osin) Александр Степанович (Aleksandr Stepanovich) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осин (Osin) Александр Степанович (Aleksandr Stepanovich)

Место рождения

Давыдово, Вологодская область, Россия

Дата рождения

Между 1903 и 1912

Дата смерти

23.02.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1903 и 1912

Отец: Осин Степан

Мать: не указана

Давыдово, Вологодская область, Россия
Рождение ребёнка
11.04.1937

Сын: Осин Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Осина Валентина Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осина Валентина Федоровна

Смерть
23.02.1942
Похороны
Неизвестно
Шишиморово, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
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