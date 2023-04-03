Батов Игорь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.02.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гурджибэк Елена
Москва, город федерального значения Москва
Развод
Неизвестно
Жена: Гурджибэк Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гурджибэк Елена