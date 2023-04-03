Батов Игорь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батов Игорь

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1985 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.02.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гурджибэк Елена

Москва, город федерального значения Москва
Развод
Неизвестно

Жена: Гурджибэк Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гурджибэк Елена

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