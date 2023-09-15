Шарова (Паникрина) Анна Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарова (Паникрина) Анна Акимовна

Место рождения

Теплый Стан, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Паникрин Аким

Мать: Паникрина Мария Никитична

Теплый Стан, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
07.07.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шаров Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шаров Алексей

Смерть
Неизвестно
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