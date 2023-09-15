Шарова (Паникрина) Анна Акимовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Паникрин Аким
Рождение ребёнка
07.07.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шаров Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шаров Алексей
Смерть
Неизвестно