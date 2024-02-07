Куроленко Пётр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1883
Дата смерти04.02.1967
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1883
Отец: Куроленко Пётр
Рождение ребёнка
25.02.1918
Дочь: Кулинич Александра
Мать ребёнка: Куроленко Елена Нестеровна
Рождение ребёнка
13.04.1927
Мать ребёнка: Куроленко Елена Нестеровна
Рождение ребёнка
01.09.1930
Дочь: Куроленко Мира Петровна
Мать ребёнка: Куроленко Елена Нестеровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.02.1967