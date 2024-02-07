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Куроленко Пётр Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1883

Дата смерти

04.02.1967

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1883

Отец: Куроленко Пётр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.02.1918

Дочь: Кулинич Александра

Мать ребёнка: Куроленко Елена Нестеровна

Рождение ребёнка
13.04.1927

Сын: Куроленко Борис Петрович

Мать ребёнка: Куроленко Елена Нестеровна

Рождение ребёнка
01.09.1930

Дочь: Куроленко Мира Петровна

Мать ребёнка: Куроленко Елена Нестеровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куроленко Елена Нестеровна

Смерть
04.02.1967
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