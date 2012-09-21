Долгашева Вероника Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгашева Вероника Игоревна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

04.01.1949

Дата смерти

21.09.2012

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
21.09.2012
Москва, город федерального значения Москва
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