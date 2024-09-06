Зайцева (Антропова) Татьяна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Антропова) Татьяна Андреевна

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Место рождения

Сергеева, Шадринский округ, Уральская область

Дата рождения

08.01.1871

Дата смерти

После 1916

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1871

Отец: Антропов Андрей Алексеевич

Мать: Антропова (Михайловских) Иулитта Ивановна

Сергеева, Шадринский округ, Уральская область
Сведения о восприемниках утрачены
Рождение ребёнка
Около 1893

Дочь: Зайцева Ирина Павловна

Отец ребёнка: Зайцев Павел Петрович

Максимова, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
20.01.1893

Муж: Зайцев Павел Петрович

Максимова, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Поручители: по жениху: отставной рядовой Симеон Петрович Зайцев (деревня Максимова) и и крестьянин Иоанн Петрович Учимцев (деревня Максимово). По невесте: деревни Максимовой крестьянин Димитрий Сер... Показать все
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Зайцева Пелагия Павловна

Отец ребёнка: Зайцев Павел Петрович

Максимова, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
03.10.1899

Дочь: Селькова (Зайцева) Таисия Павловна

Отец ребёнка: Зайцев Павел Петрович

Максимова, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Восприемники: дочь Павла девица Ирина. Вознесенская церковь в селе Красномысском Шадринского уезда
Рождение ребёнка
27.03.1900

Сын: Зайцев Алексей Павлович

Отец ребёнка: Зайцев Павел Петрович

Максимова, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Родился 13 февраля 1902года Восприемники: дочь Павла девица Ирина
Рождение ребёнка
06.06.1903

Сын: Зайцев Василий Павлович

Отец ребёнка: Зайцев Павел Петрович

Максимова, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Восприемники: села Красномыльского крестьянин Андрей Александрович Булычев
Рождение ребёнка
06.11.1905

Дочь: Зайцева Феоктиста Павловна

Отец ребёнка: Зайцев Павел Петрович

Максимова, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Восприемники: Наталья Игнатьевна Зайцева
Рождение ребёнка
05.12.1906

Дочь: Зайцева Анна Павловна

Отец ребёнка: Зайцев Павел Петрович

Максимова, Шадринский муниципальный район, Курганская область
восприемники: отставного солдата Симеона Петровича Зайцева жена Татьяна Стефановна
Рождение ребёнка
24.07.1908

Дочь: Зайцева Анна Павловна

Отец ребёнка: Зайцев Павел Петрович

Максимова, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Восприемник: дочь Павла девица Таисия
Рождение ребёнка
21.04.1911

Дочь: Зайцева Александра Павловна

Отец ребёнка: Зайцев Павел Петрович

Максимова, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
18.11.1911

Сын: Зайцев Андрей Павлович

Отец ребёнка: Зайцев Павел Петрович

Максимова, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Родился 13 октября 1912года (так записано в метрических книгах). Крещен 17 октября 1912г. Крестили в Вознесенской церкви в селе Красномысском Шадринского уезда. Восприемники: сын Павлу крестьянин же ... Показать все
Смерть
После 1916

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