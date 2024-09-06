Зайцева (Антропова) Татьяна Андреевна
Место рождения
Дата рождения08.01.1871
Дата смертиПосле 1916
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1871
Сведения о восприемниках утрачены
Рождение ребёнка
Около 1893
Дочь: Зайцева Ирина Павловна
Отец ребёнка: Зайцев Павел Петрович
Бракосочетание
20.01.1893
Поручители: по жениху: отставной рядовой Симеон Петрович Зайцев (деревня Максимова) и и крестьянин Иоанн Петрович Учимцев (деревня Максимово). По невесте: деревни Максимовой крестьянин Димитрий Сер... Показать все
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Зайцева Пелагия Павловна
Отец ребёнка: Зайцев Павел Петрович
Рождение ребёнка
03.10.1899
Дочь: Селькова (Зайцева) Таисия Павловна
Отец ребёнка: Зайцев Павел Петрович
Восприемники: дочь Павла девица Ирина. Вознесенская церковь в селе Красномысском Шадринского уезда
Рождение ребёнка
27.03.1900
Отец ребёнка: Зайцев Павел Петрович
Родился 13 февраля 1902года Восприемники: дочь Павла девица Ирина
Рождение ребёнка
06.06.1903
Отец ребёнка: Зайцев Павел Петрович
Восприемники: села Красномыльского крестьянин Андрей Александрович Булычев
Рождение ребёнка
06.11.1905
Дочь: Зайцева Феоктиста Павловна
Отец ребёнка: Зайцев Павел Петрович
Восприемники: Наталья Игнатьевна Зайцева
Рождение ребёнка
05.12.1906
Дочь: Зайцева Анна Павловна
Отец ребёнка: Зайцев Павел Петрович
восприемники: отставного солдата Симеона Петровича Зайцева жена Татьяна Стефановна
Рождение ребёнка
24.07.1908
Дочь: Зайцева Анна Павловна
Отец ребёнка: Зайцев Павел Петрович
Восприемник: дочь Павла девица Таисия
Рождение ребёнка
21.04.1911
Дочь: Зайцева Александра Павловна
Отец ребёнка: Зайцев Павел Петрович
Рождение ребёнка
18.11.1911
Отец ребёнка: Зайцев Павел Петрович
Родился 13 октября 1912года (так записано в метрических книгах). Крещен 17 октября 1912г. Крестили в Вознесенской церкви в селе Красномысском Шадринского уезда. Восприемники: сын Павлу крестьянин же ... Показать все
Смерть
После 1916