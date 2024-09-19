Скоков Сергей Иванович 25.09.1904 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скоков Сергей Иванович

Автор
СС
Скоков С.

мужской, родился 25.09.1904, Село Парфентьево

умер 03.08.1977, Коломна, Россия

Отец
Скоков Иван Васильевич14.05.1877 г.р.
Мать
Скокова (Лобанова) Мария Ивановна30.07.1885 г.р.
Супруги
Скокова (Романов) Клавдия Дмитриевна30.10.1908 г.р.
Дети
Скоков Евгений Сергеевич05.08.1929 г.р.
Перякова (Скоков) Зоя Сергеевна19.12.1931 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1904

Отец: Скоков Иван Васильевич

Мать: Скокова (Лобанова) Мария Ивановна

Село Парфентьево

| 1904 год сентября 25 рожден, крещен сентября 25 числа. | Села Парфентьева крестьянин Иван Васильев Скоков и законная жена его Мария Ивановна оба православного вероисповедания. | Восприемники: крестьяне Василий Васильев Скоков и крестьянская девица Анисия Иванова Лобанова. | Священник | | Александр Хатунцевский и причт

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скокова (Романов) Клавдия Дмитриевна

Крещение
25.09.1904
Село Парфентьево Николаевская церковь

Восприемники: крестьянин Василий Васильев Скоков и крестьянская девица Анисия Иванова Лобанова.

Рождение ребёнка
05.08.1929

Сын: Скоков Евгений Сергеевич

Мать ребёнка: Скокова (Романов) Клавдия Дмитриевна

Рождение ребёнка
19.12.1931

Дочь: Перякова (Скоков) Зоя Сергеевна

Мать ребёнка: Скокова (Романов) Клавдия Дмитриевна

г. Коломна, Московская область

Рождение ребёнка
1935

Сын: Скоков Вячеслав Сергеевич

Мать ребёнка: Скокова (Романов) Клавдия Дмитриевна

Рождение ребёнка
10.02.1937

Сын: Скоков Валентин Сергеевич

Мать ребёнка: Скокова (Романов) Клавдия Дмитриевна

Смерть
03.08.1977
Коломна, Россия

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