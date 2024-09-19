Скоков Сергей Иванович
мужской, родился 25.09.1904, Село Парфентьево
умер 03.08.1977, Коломна, Россия
ОтецСкоков Иван Васильевич14.05.1877 г.р.
МатьСкокова (Лобанова) Мария Ивановна30.07.1885 г.р.
Супруги
Скокова (Романов) Клавдия Дмитриевна30.10.1908 г.р.
Дети
Скоков Евгений Сергеевич05.08.1929 г.р.
Перякова (Скоков) Зоя Сергеевна19.12.1931 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1904
Село Парфентьево
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
25.09.1904
Село Парфентьево Николаевская церковь
Рождение ребёнка
05.08.1929
Мать ребёнка: Скокова (Романов) Клавдия Дмитриевна
Рождение ребёнка
19.12.1931
Дочь: Перякова (Скоков) Зоя Сергеевна
Мать ребёнка: Скокова (Романов) Клавдия Дмитриевна
г. Коломна, Московская область
Рождение ребёнка
1935
Сын: Скоков Вячеслав Сергеевич
Мать ребёнка: Скокова (Романов) Клавдия Дмитриевна
Рождение ребёнка
10.02.1937
Сын: Скоков Валентин Сергеевич
Мать ребёнка: Скокова (Романов) Клавдия Дмитриевна
Смерть
03.08.1977
Коломна, Россия
| 1904 год сентября 25 рожден, крещен сентября 25 числа. | Села Парфентьева крестьянин Иван Васильев Скоков и законная жена его Мария Ивановна оба православного вероисповедания. | Восприемники: крестьяне Василий Васильев Скоков и крестьянская девица Анисия Иванова Лобанова. | Священник | | Александр Хатунцевский и причт