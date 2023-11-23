Сретенский Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сретенский Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1826 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Сретенский Василий Иванович (1821 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Окончил полный семинарский курс. Рукоположен во священника в 1844 году. Служил в селе Ракоболе Пошехонского уезда. И... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Васильева

Рождение ребёнка
1848

Сын: Сретенский Леонид Васильев

Мать ребёнка: Анна Васильева

Сретенский Леонид Васильевич (1848 — ?) Родился 16 февраля 1848 года в семье священника села Ракобола Пошехонского уезда Василия Сретенского. Окончил Ярославскую духовную семинарию в степени студента.... Показать все
Смерть
Неизвестно

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