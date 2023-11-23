Сретенский Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Сретенский Василий Иванович (1821 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Окончил полный семинарский курс. Рукоположен во священника в 1844 году. Служил в селе Ракоболе Пошехонского уезда. И... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Васильева
Рождение ребёнка
1848
Сын: Сретенский Леонид Васильев
Мать ребёнка: Анна Васильева
Сретенский Леонид Васильевич (1848 — ?) Родился 16 февраля 1848 года в семье священника села Ракобола Пошехонского уезда Василия Сретенского. Окончил Ярославскую духовную семинарию в степени студента.... Показать все
Смерть
Неизвестно