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Соколова Анна Ивановна

Место рождения

Кувшиново, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Около 1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Кувшиново, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
01.01.1881

Сын: Соколов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Соколов Григорий Алексеевич

Кувшиново, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
23.03.1883

Дочь: Киселева Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Соколов Григорий Алексеевич

Кувшиново, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1884

Дочь: Соколова Аксинья-Ксения Григорьевна

Отец ребёнка: Соколов Григорий Алексеевич

Кувшиново, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1888

Сын: Соколов Степан Григорьевич

Отец ребёнка: Соколов Григорий Алексеевич

Кувшиново, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1894

Дочь: Соколова Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Соколов Григорий Алексеевич

Кувшиново, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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