Соколова Анна Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1881
Отец ребёнка: Соколов Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
23.03.1883
Дочь: Киселева Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Соколов Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1884
Дочь: Соколова Аксинья-Ксения Григорьевна
Отец ребёнка: Соколов Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1888
Сын: Соколов Степан Григорьевич
Отец ребёнка: Соколов Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1894
Дочь: Соколова Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Соколов Григорий Алексеевич
Смерть
Неизвестно