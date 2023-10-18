Шелеметева Евдокия (Авдотья) Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.10.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.06.1921
Дочь: Шелеметева Анна Васильевна
Отец ребёнка: Шелеметев Василий Федорович
Кировская обл, Тужинский р-н, д. Шелемети
Рождение ребёнка
13.09.1923
Сын: Шелеметев Павел Васильевич
Отец ребёнка: Шелеметев Василий Федорович
Кировская обл, Тужинский р-н, д. Шелемети
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Шелеметева Зоя Васильевна
Отец ребёнка: Шелеметев Василий Федорович
Кировская обл, Тужинский р-н, д. Шелемети
Рождение ребёнка
1927
Сын: Шелеметев Николай Васильевич
Отец ребёнка: Шелеметев Василий Федорович
Кировская обл, Тужинский р-н, д. Шелемети
Рождение ребёнка
1934
Сын: Шелеметев Валентин Васильевич
Отец ребёнка: Шелеметев Василий Федорович
Смерть
?.10.1971