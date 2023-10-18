Шелеметева Евдокия (Авдотья) Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелеметева Евдокия (Авдотья) Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.10.1971

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.06.1921

Дочь: Шелеметева Анна Васильевна

Отец ребёнка: Шелеметев Василий Федорович

Кировская обл, Тужинский р-н, д. Шелемети
Рождение ребёнка
13.09.1923

Сын: Шелеметев Павел Васильевич

Отец ребёнка: Шелеметев Василий Федорович

Кировская обл, Тужинский р-н, д. Шелемети
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Шелеметева Зоя Васильевна

Отец ребёнка: Шелеметев Василий Федорович

Кировская обл, Тужинский р-н, д. Шелемети
Рождение ребёнка
1927

Сын: Шелеметев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Шелеметев Василий Федорович

Кировская обл, Тужинский р-н, д. Шелемети
Рождение ребёнка
1934

Сын: Шелеметев Валентин Васильевич

Отец ребёнка: Шелеметев Василий Федорович

Смерть
?.10.1971
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