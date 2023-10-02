Жиленкова (Переведенцева) Елена Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.08.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1949
Сын: Жиленков Анатолий Аркадьевич
Отец ребёнка: Жиленков Аркадий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жиленков Владимир
Отец ребёнка: Жиленков Аркадий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жиленков Николай
Отец ребёнка: Жиленков Аркадий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно