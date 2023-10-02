Жиленкова (Переведенцева) Елена Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жиленкова (Переведенцева) Елена Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.08.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1949

Сын: Жиленков Анатолий Аркадьевич

Отец ребёнка: Жиленков Аркадий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жиленков Владимир

Отец ребёнка: Жиленков Аркадий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жиленков Николай

Отец ребёнка: Жиленков Аркадий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жиленков Аркадий Иванович

Смерть
Неизвестно
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