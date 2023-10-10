Девяткина Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.10.1914
Дочь: Девяткина Зинаида Алексеевна
Отец ребёнка: Девяткин Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дубовик Лидия Алексеевна
Отец ребёнка: Девяткин Алексей Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно