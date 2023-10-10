Девяткина Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Девяткина Евдокия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.10.1914

Дочь: Девяткина Зинаида Алексеевна

Отец ребёнка: Девяткин Алексей Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дубовик Лидия Алексеевна

Отец ребёнка: Девяткин Алексей Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Девяткин Алексей Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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