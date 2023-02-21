Прохоров Леонид Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прохоров Леонид Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.03.1927

Дата смерти

1993

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1907 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1927

Отец: Прохоров Иван Григорьевич

Мать: Прохорова Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
?.09.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1993
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