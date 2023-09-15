Князева (Волкова) Клавдия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Князева (Волкова) Клавдия Сергеевна

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Место рождения

Коломна, Коломенский, Московская область

Дата рождения

30.10.1908 ст.

Дата смерти

1994

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1908 ст.

Отец: Волков Сергей Николаевич

Мать: Волкова Ольга Тимофеевна

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
19.09.1931

Сын: Князев Вячеслав Васильевич

Отец ребёнка: Князев Василий Фёдорович

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Князева Галина Васильевна

Отец ребёнка: Князев Василий Фёдорович

Коломна, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Князев Василий Фёдорович

Смерть
1994
Коломна, Коломенский, Московская область
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