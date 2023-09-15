Князева (Волкова) Клавдия Сергеевна
Место рождения
Дата рождения30.10.1908 ст.
Дата смерти1994
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1908 ст.
Отец: Волков Сергей Николаевич
Мать: Волкова Ольга Тимофеевна
Рождение ребёнка
19.09.1931
Сын: Князев Вячеслав Васильевич
Отец ребёнка: Князев Василий Фёдорович
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Князева Галина Васильевна
Отец ребёнка: Князев Василий Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1994