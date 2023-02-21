Дроздецкая Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1906
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1900
Второй брак Матвея Кузьмича
Рождение ребёнка
07.10.1901 ст.
Сын: Дроздецкий Сергей Матвеевич
Отец ребёнка: Дроздецкий Матвей Кузьмич
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Голубева Ирина Матвеевна
Отец ребёнка: Дроздецкий Матвей Кузьмич
Смерть
После 1906