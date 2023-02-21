Дроздецкая Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дроздецкая Анна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1906

Пол

Женский

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1900

Муж: Дроздецкий Матвей Кузьмич

Чертово, Себежский муниципальный район, Псковская область
Второй брак Матвея Кузьмича
Рождение ребёнка
07.10.1901 ст.

Сын: Дроздецкий Сергей Матвеевич

Отец ребёнка: Дроздецкий Матвей Кузьмич

Чертово, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Голубева Ирина Матвеевна

Отец ребёнка: Дроздецкий Матвей Кузьмич

Чертово, Себежский муниципальный район, Псковская область
Смерть
После 1906
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