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Узких Лукерья Михайловна
Узких Лукерья Михайловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1905
Дата смерти
1990
Пол
Женский
Отец
Белобородов Михаил Панфилович
Мать
Белобородова (Федорова) Анастасия Егоровна
Дети
Не указаны
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец:
Белобородов Михаил Панфилович
Мать:
Белобородова Анастасия Егоровна
Смерть
1990
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