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Узких Лукерья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1990

Пол

Женский

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Белобородов Михаил Панфилович

Мать: Белобородова Анастасия Егоровна

Смерть
1990
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