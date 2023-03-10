Константинов Пётр Кузьмич
Место рожденияСамарская губ., Бузулукский у., х.Богатырёвский, Россия
Дата рождения18.12.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
18.12.1870
Самарская губ., Бузулукский у., х.Богатырёвский, Россия
МК с.Ромашкино, 1870, ф.32, оп.32, д.26
Крещение
19.12.1870
Ромашкино, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
с.Ромашкино | МК с.Ромашкино, 1870, ф.32, оп.32, д.26
Работа или профессия
Неизвестно
купеч. сын
Место жительства
Неизвестно
Самарская губ., Бузулукский у., х.Богатырёвский, Россия
х.Винчагов (Венчагов, Вечагов). Сейчас урочище Венчагов. Он же х.Богатырёв (х.Богатырёвский) и х.Шаманаев (х.Шаманаевский), отсутствует в базе "Фамилио".
Смерть
Неизвестно