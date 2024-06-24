Строкина Ольга Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтрокина Ольга Геннадьевна

Строкина Ольга Геннадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1968

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1968

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.03.1989

Сын: Строкин Валерий Александрович

Отец ребёнка: Строкин Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
31.03.1989

Сын: Строкин Валерий Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
10.08.1995

Дочь: Горшкова Виктория

Отец ребёнка: Строкин Александр Алексеевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.