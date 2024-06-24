Строкина Ольга Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1968
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.03.1989
Сын: Строкин Валерий Александрович
Отец ребёнка: Строкин Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
31.03.1989
Сын: Строкин Валерий Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
10.08.1995
Дочь: Горшкова Виктория
Отец ребёнка: Строкин Александр Алексеевич